13 сентября, 10:06
Летние олимпийские виды спорта

Сборная Финляндии бойкотирует командный чемпионат мира по гимнастике из-за участия россиян

Такое же решение приняла сборная Эстонии

ТАСС, 13 сентября. Сборная Финляндии отказалась от участия в командном чемпионате мира по эстетической гимнастике из-за участия в соревнованиях российских и белорусских атлетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Финляндии.

Сообщается, что такое же решение приняла сборная Эстонии.

"В совете директоров Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) наша позиция и наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны участвовать в соревнованиях, к сожалению, остается в меньшинстве, - сказала председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула. - В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к чемпионату мира".

Чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет с 24 по 26 ноября в Алма-Ате. На прошлом первенстве в австрийском Граце финны завоевали наибольшее количество золотых медалей - три. На турнире разыгрывалось четыре комплекта наград. Сборная России не принимала участия в соревнованиях. В 2021 году чемпионат проходил в Хельсинки, сборные России и Финляндии поделили первое место в общем зачете турнира, завоевав по две золотые, две серебряные и одной бронзовой награде.

Эстетическая гимнастика является национальным видом спорта в Финляндии и Эстонии. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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