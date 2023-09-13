Шипов назвал неприятной историю между шахматистами Крамником и Ниманном

В начале сентября Владимир Крамник заявил, что больше не хочет играть с американским гроссмейстером

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся между 14-м чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и американцем Хансом Ниманном, является абсолютно понятной и неприятной. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В начале сентября Крамник сыграл две партии с Ниманном на портале Chess.com. После этого он заявил, что больше не хочет с ним играть и сделал подробный обзор, почему считает странной игру американца. 13 сентября Ниманн в ответ предложил Крамнику провести с ним тренировку, чтобы тот смог оценить его реальный уровень и подробнее ознакомиться с его необычным стилем игры.

"Ситуация абсолютно понятная и неприятная. Сложился прецедент: даже если шахматист абсолютно уверен в том, что его соперник жульничает, говорить об этом прямо нельзя. Играть против таких людей не хочется, сделать ничего с этим нельзя, от того и происходят такие ситуации, как у Крамника и Ниманна. Я думаю, что жульничества в шахматах станет больше", - сказал Шипов

"Я не так подробно изучал творчество Ниманна, как [Магнус] Карлсен (16-й чемпион мира - прим. ТАСС), но это хороший гроссмейстер. Иногда он играет божественно, но, однозначно, никакого чемпионского потенциала в нем нет. Что бы он ни делал, репутация жулика останется с ним на всю жизнь, но зарабатывать на шахматах он будет хорошо всегда", - добавил собеседник агентства.

В начале сентября 2022 года Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре соревнования. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 партий. 19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и сдался после второго хода. Позже норвежец обвинил американца в жульничестве, 28 августа Chess.com объявил о мирном урегулировании спора.