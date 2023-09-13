13 сентября, 18:15
Футбол в России

Территорию академии имени Черенкова передали футбольному клубу "Спартак"

В скором времени будет принята комплексная программа развития территории для нужд академии и клуба

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" завершила сделку по выкупу объектов на территории спортивного комплекса академии имени Ф. Ф. Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак".

Все поля и строения, в которых располагается академия, предоставлены для целей использования "Спартаком".

Сообщается, что в скором времени будет принята комплексная программа развития территории для нужд академии и клуба.

В августе 2022 года "Лукой" приобрел 100% акций "Спартака". Тогда компания планировала создать условия для перевода академии имени Ф. Ф. Черенкова в Тушино. 

Теги:
Российский футбол
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