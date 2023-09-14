Обладатель Кубка Стэнли Пакетт рассказал, чем Кучеров отличается от других хоккеистов

Главное преимущество россиянина в том, что он мыслит на несколько ходов вперед, подчеркнул игрок "Динамо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров отличается от других игровым мышлением. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер Кучерова по "Тампе", обладатель Кубка Стэнли 2020 года Седрик Пакетт.

Пакетт выступал за "Тампу" с 2013 по 2020 год, в настоящее время он является игроком московского "Динамо". Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Тампы", он играет за команду с 2013 года.

"Главное преимущество Кучерова в том, что он мыслит на несколько ходов вперед. Он раньше других знает, где окажется шайба. Он отличается игровым мышлением от других игроков", - сказал Пакетт.

Кучерову 30 лет, он является дважды бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019). Россиянин был выбран "Тампой" на драфте НХЛ 2011 года под общим 58-м номером. С 2010 по 2012 год выступал за московский ЦСКА. В 2019 году Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и выиграл приз самому ценному игроку турнира.