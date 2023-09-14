Фастовский рассказал о планах провести матчи сборной России по хоккею на "Сибирь-Арене"

Арена была введена в эксплуатацию в августе 2023 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" планирует пригласить сборную России провести матчи на новой "Сибирь-Арене". Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

"У нас сейчас переходный период в связи с введением нового дворца. Поэтому с грандиозными мероприятиями повременим. Но, конечно, есть планы [провести Матч звезд в будущем]. На лето уже есть планы по поводу сборной", - сказал Фастовский

"Сибирь-Арена" была введена в эксплуатацию в августе 2023 года. В четверг стало известно, что Матч звезд КХЛ в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Строительство арены было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей. Первым матчем на "Сибирь-Арене" стала игра между юниорскими сборными России и Белоруссии (до 18 лет), которая завершилась победой белорусов со счетом 3:1.