Чесноков считает, что теннисист Рублев сможет выйти в полуфинал турнира Большого шлема

Россиянин всего девять раз проигрывал в четвертьфинале таких турниров

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обладает всеми возможностями для выхода в полуфинал турнира Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В текущем сезоне Рублев трижды выбывал в четвертьфинале на турнирах Большого шлема. Всего он проиграл девять раз на этой стадии турниров Большого шлема.

"Я считаю, что Рублеву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл [Даниилу] Медведеву, два раза [Новаку] Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Андрею, главное, не расстраиваться и продолжать работать. Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах Большого шлема не каждому удается, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него все для этого есть", - сказал Чесноков.

Рублеву 25 лет, он является шестой ракеткой мира. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, два титула он завоевал в текущем сезоне. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.