Гацалов сообщил, что российских борцов тепло встретили на чемпионате мира в Белграде

Большинство соперников сходятся во мнении, что чемпионат мира можно считать полноценным только с участием россиян, отметил главный тренер сборной России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе благополучно добралась до Белграда, где пройдет чемпионат мира, и была дружелюбно встречена зарубежными командами. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер сборной Гаджимурат Гацалов.

"Летели трансфером через Стамбул, уже на месте, все в порядке, - сообщил Гацалов. - Все уже прошли аккредитацию, сегодня вечером у нас жеребьевка, завтра - взвешивание. Обстановка дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию между нами никто не отменял. Коллеги встретили нас тепло, со многими успели пообщаться - с турками, грузинами, казахами и другими командами. Большинство сходятся во мнении, что только чемпионат мира с участием россиян можно считать полноценным".

Гацалов отметил, что наравне с командой испытывает предстартовое волнение. "У нас немало ребят, которые впервые будут участвовать в чемпионате мира, но все стараются сохранять спокойствие. Предстартовое волнение - это нормально, просто надо уметь оставлять его за пределами ковра. Я тоже волнуюсь - это мой первый чемпионат мира в качестве главного тренера сборной, еще вчера я сам боролся, сам проходил все эти этапы, но в большей степени я отвечал только за себя и свой результат. Сейчас все иначе, сейчас я отвечаю за всех", - подчеркнул он.

"Стараюсь, чтобы у команды было понимание - я рядом, я уверен в их результате и буду поддерживать до конца каждого. Потому что я горжусь, что представляю самую сильную сборную по борьбе в мире, и сделаю все, чтобы ребята выступили достойно", - добавил Гацалов.

Собеседник агентства прокомментировал готовность команды к нештатным ситуациям, как это произошло, например, на чемпионате мира по фехтованию после поединка между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан. "Конечно, мы обсудили перед стартом этот вопрос. Есть такое понятие - борцовское братство, в котором в основном адекватные люди. И приезжают они на чемпионат мира делать свое дело - бороться, побеждать", - заключил Гацалов.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.