Абаскаль объяснил ротацию состава в "Спартаке" тяжелым графиком

На данный момент московский футбольный клуб идет девятым в турнирной таблице чемпионата России

ТАСС, 15 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" испанец Гильермо Абаскаль был вынужден проводить ротацию состава в первых матчах сезона из-за тяжелого графика команды. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы, потом еще две в последующих трех играх. У нас был тяжелый график, а выступать в таких условиях и не иметь возможности провести между матчами тренировки - это риск с точки зрения здоровья футболистов. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все", - сказал Абаскаль.

"Если взять первые пять матчей сезона, включая Фонбет - Кубок России, то мы были лучшими, в дальнейшем результаты стали другими, но я убежден, что в первую очередь нужно обращать внимание на процесс, на долгосрочную перспективу. Сейчас после паузы на встречи сборных мы увидим, насколько команда готова играть. У нас позади 10 игр, и результат в них не такой, какого бы нам хотелось, мы будем смотреть на то, что нам нужно сделать, чтобы улучшить наши показатели. Понимаем: даже если команда играет хорошо, но из-за каких-то факторов не добивается побед, то это надо исправлять", - добавил он.

После семи туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает девятое место. На групповом этапе "пути РПЛ" Кубка России красно-белые одержали три победы в трех встречах. 16 сентября "Спартак" в рамках восьмого тура РПЛ дома сыграет с "Сочи", встреча начнется в 19:00 мск.