"Динамо" и "Пари НН" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе "Динамо" гол забил Федор Смолов (9-я минута), у "Пари НН" отличился Николоз Кутателадзе (88), который провел первый матч за нижегородскую команду. На 61-й минуте в составе "Динамо" на замену вышел бразильский полузащитник Бителло, который подписал контракт с бело-голубыми 14 сентября.

Перенесший операцию главный тренер "Пари НН" Сергей Юран руководил командой в игре с бело-голубыми. В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 15 очков. "Пари НН" - восьмой с 11 очками. В следующем туре "Динамо" 23 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Пари НН" на следующий день примет "Оренбург".