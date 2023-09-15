15 сентября, 18:01
Футбол в России

"Динамо" и "Пари НН" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Александр Щербак/ ТАСС
Полузащитник "Динамо" Луис Чавес и полузащитник "Пари Нижний Новгород" Александр Трошечкин
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе "Динамо" гол забил Федор Смолов (9-я минута), у "Пари НН" отличился Николоз Кутателадзе (88), который провел первый матч за нижегородскую команду. На 61-й минуте в составе "Динамо" на замену вышел бразильский полузащитник Бителло, который подписал контракт с бело-голубыми 14 сентября.

Перенесший операцию главный тренер "Пари НН" Сергей Юран руководил командой в игре с бело-голубыми. В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 15 очков. "Пари НН" - восьмой с 11 очками. В следующем туре "Динамо" 23 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Пари НН" на следующий день примет "Оренбург".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

7

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2

0

17

11

2

9

2

"Динамо"

8

4

3

1

15

16

13

3

3

"Зенит"

7

4

2

1

14

15

6

9

4

"Крылья Советов"

7

4

2

1

14

17

9

8

5

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

6

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

7

ЦСКА

7

3

2

2

11

14

10

4

8

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

9

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

10

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

11

"Ростов"

7

2

1

4

7

8

14

-6

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
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