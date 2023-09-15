"Динамо" и "Пари НН" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
В составе "Динамо" гол забил Федор Смолов (9-я минута), у "Пари НН" отличился Николоз Кутателадзе (88), который провел первый матч за нижегородскую команду. На 61-й минуте в составе "Динамо" на замену вышел бразильский полузащитник Бителло, который подписал контракт с бело-голубыми 14 сентября.
Перенесший операцию главный тренер "Пари НН" Сергей Юран руководил командой в игре с бело-голубыми. В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 15 очков. "Пари НН" - восьмой с 11 очками. В следующем туре "Динамо" 23 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Пари НН" на следующий день примет "Оренбург".
1
"Краснодар"
7
5
2
0
17
11
2
9
2
"Динамо"
8
4
3
1
15
16
13
3
3
"Зенит"
7
4
2
1
14
15
6
9
4
"Крылья Советов"
7
4
2
1
14
17
9
8
5
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
6
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
7
ЦСКА
7
3
2
2
11
14
10
4
8
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
9
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
10
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
11
"Ростов"
7
2
1
4
7
8
14
-6
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7