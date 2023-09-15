СКА проиграл "Динамо" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

В составе победителей дублем отметился Максим Джиошвили

ТАСС, 15 сентября. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 006 зрителей.

В составе "Динамо" шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я и 47-я минуты), Владислав Михайлов (17). У СКА отличился Арсений Грицюк (5). Грицюк забросил первую шайбу за СКА, летом игрок перешел в петербургский клуб из омского "Авангарда", с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.

СКА потерпел четвертое поражение подряд, победная серия "Динамо" теперь насчитывает четыре матча. Команды встречались второй раз в сезоне, первая игра прошла 2 сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1.

"Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 10 очков в 7 матчах. СКА находится на 10-м месте с 4 очками после 6 встреч. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с московским "Спартаком" 18 сентября, СКА днем ранее примет новосибирскую "Сибирь".

В другом матче игрового дня "Сочи" дома со счетом 4:2 обыграл "Сибирь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 5 5 0 0 0 0 0 23-12 10 2 Динамо М 7 4 1 0 0 0 2 22-13 10 3 Спартак 6 4 0 0 0 0 2 23-18 8 4 Сочи 7 3 1 0 0 0 3 20-20 8 5 Куньлунь РС 7 3 1 0 0 0 3 18-20 8 6 Локомотив 5 2 1 0 0 0 2 10-15 6 7 Северсталь 4 2 0 0 0 1 1 19-17 5 8 ЦСКА 6 2 0 0 0 1 3 16-18 5 9 Динамо Мн 6 1 1 0 0 1 3 22-19 5 10 СКА 6 2 0 0 0 0 4 11-14 4 11 Витязь 6 0 0 1 0 0 5 10-23 2