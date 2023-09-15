СКА проиграл "Динамо" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 15 сентября. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 006 зрителей.
В составе "Динамо" шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я и 47-я минуты), Владислав Михайлов (17). У СКА отличился Арсений Грицюк (5). Грицюк забросил первую шайбу за СКА, летом игрок перешел в петербургский клуб из омского "Авангарда", с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.
СКА потерпел четвертое поражение подряд, победная серия "Динамо" теперь насчитывает четыре матча. Команды встречались второй раз в сезоне, первая игра прошла 2 сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1.
"Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 10 очков в 7 матчах. СКА находится на 10-м месте с 4 очками после 6 встреч. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с московским "Спартаком" 18 сентября, СКА днем ранее примет новосибирскую "Сибирь".
В другом матче игрового дня "Сочи" дома со счетом 4:2 обыграл "Сибирь".
1
Торпедо
5
5
0
0
0
0
0
23-12
10
2
Динамо М
7
4
1
0
0
0
2
22-13
10
3
Спартак
6
4
0
0
0
0
2
23-18
8
4
Сочи
7
3
1
0
0
0
3
20-20
8
5
Куньлунь РС
7
3
1
0
0
0
3
18-20
8
6
Локомотив
5
2
1
0
0
0
2
10-15
6
7
Северсталь
4
2
0
0
0
1
1
19-17
5
8
ЦСКА
6
2
0
0
0
1
3
16-18
5
9
Динамо Мн
6
1
1
0
0
1
3
22-19
5
10
СКА
6
2
0
0
0
0
4
11-14
4
11
Витязь
6
0
0
1
0
0
5
10-23
2
1
Металлург
6
4
1
0
0
1
0
20-14
11
2
Автомобилист
6
3
1
0
0
1
1
17-10
9
3
Ак Барс
6
3
1
0
0
0
2
20-13
8
4
Авангард
5
2
2
0
0
0
1
14-12
8
5
Трактор
6
3
0
0
0
1
2
14-13
7
6
Салават Юлаев
5
3
0
0
0
0
2
13-10
6
7
Амур
6
2
1
0
0
0
3
16-17
6
8
Лада
6
2
0
0
0
1
3
13-15
5
9
Сибирь
6
0
1
1
1
0
3
11-18
5
10
Адмирал
5
1
0
0
1
1
2
12-15
4
11
Нефтехимик
5
1
0
0
0
1
3
11-19
3
12
Барыс
5
0
0
0
1
2
2
10-17
3