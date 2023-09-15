15 сентября, 18:40
КХЛ

СКА проиграл "Динамо" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

В составе победителей дублем отметился Максим Джиошвили

ТАСС, 15 сентября. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 006 зрителей.

В составе "Динамо" шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я и 47-я минуты), Владислав Михайлов (17). У СКА отличился Арсений Грицюк (5). Грицюк забросил первую шайбу за СКА, летом игрок перешел в петербургский клуб из омского "Авангарда", с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.

СКА потерпел четвертое поражение подряд, победная серия "Динамо" теперь насчитывает четыре матча. Команды встречались второй раз в сезоне, первая игра прошла 2 сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1.

"Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 10 очков в 7 матчах. СКА находится на 10-м месте с 4 очками после 6 встреч. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с московским "Спартаком" 18 сентября, СКА днем ранее примет новосибирскую "Сибирь".

В другом матче игрового дня "Сочи" дома со счетом 4:2 обыграл "Сибирь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

5

5

0

0

0

0

0

23-12

10

2

Динамо М

7

4

1

0

0

0

2

22-13

10

3

Спартак

6

4

0

0

0

0

2

23-18

8

4

Сочи

7

3

1

0

0

0

3

20-20

8

5

Куньлунь РС

7

3

1

0

0

0

3

18-20

8

6

Локомотив

5

2

1

0

0

0

2

10-15

6

7

Северсталь

4

2

0

0

0

1

1

19-17

5

8

ЦСКА

6

2

0

0

0

1

3

16-18

5

9

Динамо Мн

6

1

1

0

0

1

3

22-19

5

10

СКА

6

2

0

0

0

0

4

11-14

4

11

Витязь

6

0

0

1

0

0

5

10-23

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

6

4

1

0

0

1

0

20-14

11

2

Автомобилист

6

3

1

0

0

1

1

17-10

9

3

Ак Барс

6

3

1

0

0

0

2

20-13

8

4

Авангард

5

2

2

0

0

0

1

14-12

8

5

Трактор

6

3

0

0

0

1

2

14-13

7

6

Салават Юлаев

5

3

0

0

0

0

2

13-10

6

7

Амур

6

2

1

0

0

0

3

16-17

6

8

Лада

6

2

0

0

0

1

3

13-15

5

9

Сибирь

6

0

1

1

1

0

3

11-18

5

10

Адмирал

5

1

0

0

1

1

2

12-15

4

11

Нефтехимик

5

1

0

0

0

1

3

11-19

3

12

Барыс

5

0

0

0

1

2

2

10-17

3

  

Теги:
КХЛ
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