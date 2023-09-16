Боец ММА Минеев отправился в зону СВО после победы над Карвальо

Спортсмен получил повестку в период частичной мобилизации, позднее он подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев отправился в зону СВО в субботу. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо во втором раунде в поединке по кикбоксингу.

"Сегодня возвращаюсь в расположение", - сказал Минеев.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса, который прошел 18 ноября 2022 года и завершился победой россиянина техническим нокаутом.