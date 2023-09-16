16 сентября, 13:03
Футбол в России

Футболисты ЦСКА и "Крыльев Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Антон Заболотный (32-я минута, с пенальти) и Федор Чалов (75). У гостей отличились Николай Рассказов (2) и Никита Салтыков (22). На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На первой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

"Крылья Советов" идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету самарской команды 15 очков. ЦСКА с 12 очками идет на шестой строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 23 сентября примут "Сочи", ЦСКА на следующий день на выезде сыграет против "Ростова".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

7

5

2

0

17

11

2

9

2

"Крылья Советов"

8

4

3

1

15

19

11

8

3

"Динамо"

8

4

3

1

15

16

13

3

4

"Зенит"

7

4

2

1

14

15

6

9

5

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

6

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

7

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

8

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

9

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

10

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

11

"Ростов"

7

2

1

4

7

8

14

-6

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
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