Футболисты ЦСКА и "Крыльев Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Антон Заболотный (32-я минута, с пенальти) и Федор Чалов (75). У гостей отличились Николай Рассказов (2) и Никита Салтыков (22). На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На первой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

"Крылья Советов" идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету самарской команды 15 очков. ЦСКА с 12 очками идет на шестой строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 23 сентября примут "Сочи", ЦСКА на следующий день на выезде сыграет против "Ростова".