Футболисты ЦСКА и "Крыльев Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Антон Заболотный (32-я минута, с пенальти) и Федор Чалов (75). У гостей отличились Николай Рассказов (2) и Никита Салтыков (22). На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На первой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.
"Крылья Советов" идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету самарской команды 15 очков. ЦСКА с 12 очками идет на шестой строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 23 сентября примут "Сочи", ЦСКА на следующий день на выезде сыграет против "Ростова".
1
"Краснодар"
7
5
2
0
17
11
2
9
2
"Крылья Советов"
8
4
3
1
15
19
11
8
3
"Динамо"
8
4
3
1
15
16
13
3
4
"Зенит"
7
4
2
1
14
15
6
9
5
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
6
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
7
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
8
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
9
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
10
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
11
"Ростов"
7
2
1
4
7
8
14
-6
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7