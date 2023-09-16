В Подмосковье открылось новое биатлонное стрельбище

На открытии состоялся турнир среди юношей и девушек на лыжероллерах, который для зрителей комментировал телеведущий Дмитрий Губерниев

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Открытие нового биатлонного стрельбища состоялось в Дмитровском городском округе Подмосковья, там также прошел турнир среди юношей и девушек на лыжероллерах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В Дмитровском городском округе в Центре зимних видов спорта состоялась торжественная церемония открытия нового биатлонного стрельбища с 30 установками. В честь открытия на новом стрельбище был проведен открытый турнир среди юношей и девушек на лыжероллерах. Молодые биатлонисты соревновались в смешанных эстафетах в двух возрастных категориях: 9-10 лет и 11-12 лет. Младшие участники преодолели два круга по 2,4 км с одной стрельбой, старшие - 3 круга по 3,6 км с двумя стрельбами лежа и стоя", - сказали в пресс-службе.

Соревнования для зрителей прокомментировал телеведущий Дмитрий Губерниев. Он вместе с президентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым дал старт работе биатлонного комплекса.

"Нет пределов совершенству. Я бы хотел, чтобы у нас в каждом городе, в каждом населенном пункте было такое стрельбище в шаговой доступности. И мы поэтапно решаем данную проблему в Московской области. В регионе нам удалось открыть уже второй десяток стрельбищ, но это, в Дмитрове, самое большое. В дальнейшем планируем привлекать как можно большее количество детей, растить из них чемпионов, чтобы была полноценная подмосковная команда", - сказал Нуждов.