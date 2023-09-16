"Спартак" обыграл "Сочи" в восьмом туре чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".

В составе победителей гол забил Срджан Бабич (90+1).

Игроки "Спартака" провели матч в форме с нашивками, посвященными 876-летию Москвы. На золотых нашивках изображено число 876 и строчка из гимна Москвы "Дорогая моя столица".

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов пропустил игру из-за повреждения. На вопрос, получил ли он его в товарищеском матче за сборную России против команды Катара (1:1), футболист в общении с журналистами ответил отрицательно.

"Спартак" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. До игры с "Сочи" красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

"Спартак" поднялся на 6-е место, набрав 13 очков. "Сочи" идет 12-м с 6 очками. В следующем туре "Спартак" 23 сентября примет московское "Динамо", "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".