16 сентября, 18:00
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Сочи" в восьмом туре чемпионата России по футболу

Михаил Терещенко/ ТАСС
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич и нападающий "Спартака" Александр Соболев
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".

В составе победителей гол забил Срджан Бабич (90+1).

Игроки "Спартака" провели матч в форме с нашивками, посвященными 876-летию Москвы. На золотых нашивках изображено число 876 и строчка из гимна Москвы "Дорогая моя столица".

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов пропустил игру из-за повреждения. На вопрос, получил ли он его в товарищеском матче за сборную России против команды Катара (1:1), футболист в общении с журналистами ответил отрицательно.

"Спартак" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. До игры с "Сочи" красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

"Спартак" поднялся на 6-е место, набрав 13 очков. "Сочи" идет 12-м с 6 очками. В следующем туре "Спартак" 23 сентября примет московское "Динамо", "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

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"Краснодар"

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"Крылья Советов"

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4

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15

19

11

8

3

"Динамо"

8

4

3

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15

16

13

3

4

"Зенит"

7

4

2

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14

15

6

9

5

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

6

"Спартак"

8

4

1

3

13

13

12

1

7

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

8

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

9

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

10

"Ахмат"

8

3

2

3

11

11

9

2

11

"Ростов"

7

2

1

4

7

8

14

-6

12

"Сочи"

8

2

0

6

6

8

12

-4

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
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