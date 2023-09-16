"Спартак" обыграл "Сочи" в восьмом туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".
В составе победителей гол забил Срджан Бабич (90+1).
Игроки "Спартака" провели матч в форме с нашивками, посвященными 876-летию Москвы. На золотых нашивках изображено число 876 и строчка из гимна Москвы "Дорогая моя столица".
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов пропустил игру из-за повреждения. На вопрос, получил ли он его в товарищеском матче за сборную России против команды Катара (1:1), футболист в общении с журналистами ответил отрицательно.
"Спартак" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. До игры с "Сочи" красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
"Спартак" поднялся на 6-е место, набрав 13 очков. "Сочи" идет 12-м с 6 очками. В следующем туре "Спартак" 23 сентября примет московское "Динамо", "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
1
"Краснодар"
8
5
3
0
18
12
3
9
2
"Крылья Советов"
8
4
3
1
15
19
11
8
3
"Динамо"
8
4
3
1
15
16
13
3
4
"Зенит"
7
4
2
1
14
15
6
9
5
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
6
"Спартак"
8
4
1
3
13
13
12
1
7
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
8
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
9
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
10
"Ахмат"
8
3
2
3
11
11
9
2
11
"Ростов"
7
2
1
4
7
8
14
-6
12
"Сочи"
8
2
0
6
6
8
12
-4
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7