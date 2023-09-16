Ведущие российские фигуристы открыли сезон контрольными прокатами в Москве

В субботу спортсмены показали короткие программы, в воскресенье они выступят с произвольными

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. В субботу на арене "Мегаспорт" в Москве стартовали контрольные прокаты сборной России - ведущие российские фигуристы представили публике программы на новый сезон.

В субботу спортсмены показали короткие программы. Пперед зрителями выступили танцоры на льду, спортивные пары, представители одиночного женского и мужского катания. Произвольные программы фигуристы продемонстрируют в воскресенье.

Контрольные прокаты за последние годы приобрели статус одного из самых ожидаемых событий у поклонников фигурного катания в России, число которых кратно возросло после Олимпиады в Сочи. Во многом этому поспособствовали успешные выступления на международной арене Юлии Липницкой, Камилы Валиевой, Евгении Медведевой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Алины Загитовой и других воспитанниц Этери Тутберидзе.

"Безызбежно роскошно"

Международных стартов у российских фигуристов нет уже полтора года, однако даже в условиях отстранения интерес к виду спорта в стране остается на высоком уровне. Что подтверждается тем фактом, что прокаты транслировал Первый канал, пусть большую часть только в интернете.

Контрольные прокаты за последние годы из рядового предсезонного события превратились в полноценное шоу, со всеми сопутствующими атрибутами. В том числе и билетами, средняя цена на которые сейчас составила 2 тыс. рублей.

Обязательная часть шоу - ведущие. В этом году ими выступили олимпийские чемпионы Максим Траньков и Алина Загитова. Чемпионка Игр в Пхёнчхане последние три года регулярно становится участницей или ведущей передач, во время которых нередко делает резонансные оговорки. Одну из них она допустила в августе, употребив слово "безызбежно" в контексте интереса к хоккею. Новояз стал настолько популярен, что фигуристка начала выпускать продукцию с выдуманным словом. Загитова не обошла стороной эту историю и во время прокатов.

"Мы рады приветствовать вас на открытии сезона, это будет безызбежно роскошно. Сегодня в "Мегаспорте" вы увидите самых лучших фигуристов нашей страны", - сказала Загитова.

По сравнению с прошлым сезоном зрителей на прокаты коротких программ пришло заметно меньше. Возможно, это связано с отсутствием ряда звезд фигурного катания, к которым стоит отнести олимпийского призера Александру Трусову - фигуристка, по сообщениям источников, пока не собирается возобновлять соревновательную деятельность.

"Когда я смотрел на трибуны, то было ощущение, что в прошлом году было больше людей, но о причинах я судить не могу, - сказал 19-летний фигурист Матвей Ветлугин. - Будет ли в целом падать интерес к фигурному катанию? На этот год точно нет: создаются новые турниры, у нас высокая конкуренция во всех четырех дисциплинах, так что не вижу предпосылок, что фигурное катание станет менее популярным, чем оно было в последние годы".

Главные события

В танцах на льду главным событием стало возвращение после полуторагодичного перерыва Ивана Букина и Александры Степановой. После Олимпиады в Пекине партнерша уходила в декретный отпуск. "Ощущения невероятные, - сказал Букин. - Сколько эмоций! Мы соскучились - по вам, по зрителям, по всему. Если вы очень по кому-то скучали и увидели его, то вам сразу хочется его обнять".

В одиночном женском катании особое внимание было приковано к Камиле Валиевой, которую в конце сентября ждут слушания по допинговому делу, от исхода которого зависит судьба олимпийского золота в командных соревнованиях, и к Алине Горбачевой, которая выступила впервые после побега из дома в конце августа.

Валиева сообщила, что приступила к тренировкам 6 сентября, так как перенесла операцию из-за разрыва сетчатки. "Я очень хорошо готовилась, очень хотела войти в сезон с четверным [прыжком], по крайней мере, его восстановить, но 16 августа была диспансеризация, где мне сказали, что у меня разрыв сетчатки. Нужно было делать лазерную коагуляцию, две недели без поворотов. Потом была повторная коагуляция. Из-за множества погрешностей полностью начала тренироваться 6 сентября", - сказала Валиева.

Горбачева, которая уже успела несколько раз извиниться за свой побег, отметила, что сумела преодолеть сложный период в жизни. "Я была готова к повышенному вниманию и уже не переживаю по этому поводу, - отметила она. - У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка. Что касается целей на сезон, я не люблю об этом говорить, у нас с тренером есть свои цели, может, нам удастся их достичь".

Из числа спортивных пар наибольший интерес вызывало выступление чемпионки Европы 2020 года в одиночном катании Алены Косторной, которая перешла в новую дисциплину, где выступает с мужем Георгием Куницей. "Скучаю ли я по одиночному катанию? Часа два назад выходила посмотреть - мне сказали, может, выйдешь на вторую разминку? Нет, это уже без меня. Но вдруг мы вообще в трех видах будем выступать? В одиночном, в парах и в танцах? Чего мелочиться", - пошутила 20-летняя фигуристка.

У мужчин удивление вызвало выступление победителя финала Гран-при России Петра Гуменника, который отказался от короткой программы на музыку немецкой группы Rammstein в связи с определенными обстоятельствами, планов возвращаться к прошлогоднему варианту у него не было. "Так обстоятельства сложились. Надеюсь, что-нибудь поменяется, и я смогу прокатать и эту программу, всем она понравилась", - сказал Гуменник о причинах выступления под прошлогоднюю программу.