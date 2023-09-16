Малышев: "Спартак" при необходимости поможет футболисту Промесу в получении паспорта РФ

По словам гендиректора красно-белых, на данный момент у нидерландского футболиста нет российского паспорта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в случае необходимости окажет помощь нидерландскому нападающему команды Квинси Промесу при получении гражданства РФ. Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"На данный момент, насколько я знаю, у Квинси нет русского паспорта. Если нужна будет какая-то помощь, мы ее окажем", - сказал Малышев.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.