Сборная Польши второй раз в истории стала чемпионом Европы по волейболу

В финале поляки обыграли команду Италии со счетом 3-0

ТАСС, 16 сентября. Сборная Польши обыграла команду Италии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу. Решающая встреча турнира прошла в Риме.

Встреча закончилась со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:23) в пользу польской команды. Ранее в субботу в матче за третье место сборная Словении обыграла команду Франции со счетом 3-2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).

Сборная Польши второй раз в истории стала чемпионом Европы, впервые поляки выиграли трофей в 2009 году, тогда они в финале обыграли команду Франции. Сборная Италии обошла команду СССР по числу завоеванных медалей на чемпионатах Европы: теперь у итальянцев 15 наград (7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые), на счету сборной СССР 14 медалей (12 золотых, 2 бронзовые).

Турнир 2023 года проходил на территории четырех стран: Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола и Европейская конфедерация волейбола отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.