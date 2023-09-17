Восьмой тур РПЛ продолжится матчами с участием "Зенита" и "Локомотива"

В воскресенье "Урал" сыграет дома с "Факелом", "Рубин" примет "Зенит", "Локомотив" в Москве встретится с "Оренбургом"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" сыграет в воскресенье с казанским "Рубином" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" в Казани.

"Зенит" неуверенно начал чемпионат, однако в последних турах набрал ход и одержал три победы при одной ничье. Петербуржцы занимают четвертое место, имея в активе 14 очков по итогам семи туров, однако в случае победы поднимутся на вторую строчку и сократят разрыв от лидирующего "Краснодара" до одного очка. "Рубин" идет на 13-м месте, набрав шесть очков, казанцы проиграли в трех последних матчах из пяти. Матч между "Рубином" и "Зенитом" начнется в 16:30 мск.

Обе команды подошли к матчу в практически оптимальных составах. У "Зенита" из-за травмы не сыграет полузащитник Андрей Мостовой, у "Рубина" травмированных и дисквалифицированных игроков нет. За петербургскую команду может дебютировать французский нападающий Вильсон Изидор, перешедший в аренду из московского "Локомотива". "Рубин" перед закрытием трансферного окна усилился сразу несколькими игроками, состав казанской команды пополнили вратарь Егор Шамов, сербский защитник Урош Дрезгич, полузащитники из Сербии Лазар Ранджелович, Никола Чумич и аргентинец Валентин Вада, а также нападающий серб Лазар Ранджелович.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который с "Рубином" дважды становился чемпионом страны в качестве игрока, оценил соперников как крепкую команду. "Команда опытная, крепкая, которая в последние дни трансферного окна усилилась еще несколькими игроками, это очень серьезный соперник, который хорошо играет дома и хорошо использует стандартные положения. В целом это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Я думаю, что любой команде непросто играть в Казани", - сказал специалист, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

"Урал" постарается вернуться в первую тройку, "Локомотив" примет "Оренбург"

В первом матче воскресенья екатеринбургский "Урал" примет воронежский "Факел". "Урал" стал одной из главных сенсаций на старте сезона, на какое-то время команда возглавила турнирную таблицу, однако в последних двух играх потерпела два поражения и занимает пятое место, имея в активе 13 очков. В случае победы "Урал" может подняться на второе место, однако для этого нужно, чтобы свой матч проиграл "Зенит". "Факел" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Результаты команды не устроили руководства воронежского клуба, поэтому оно отправило в отставку главного тренера Вадима Евсеева и назначило на этот пост Сергея Ташуева, работавшего в текущем сезоне в грозненском "Ахмате". В прошлом сезоне "Урал" дома победил "Факел" со счетом 2:0, а в гостях сыграл вничью (0:0). Матч начнется в 14:00 мск.

Завершит программу восьмого тура матч в Москве между столичным "Локомотивом" и "Оренбургом". Железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков в семи матчах, они не проигрывают на протяжении четырех встреч (две победы, две ничьи). "Оренбург" после того, как команду возглавил испанец Давид Деограсия, пока не проиграл ни одного матча, одержав одну победу и один раз сыграв вничью. Оренбуржцы с пятью очками располагаются на 14-й позиции.

В прошлом сезоне "Локомотив" дважды разгромил "Оренбург" в матчах РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1, а в Оренбурге гости победили со счетом 4:1. Матч между командами начнется в 19:00 мск.