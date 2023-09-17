Биатлонист Бабиков рассказал, почему отказался от тренировок в сборной России

Спортсмен не попал с состав групп подготовки национальной команды, опубликованной Союзом биатлонистов России

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не включил кандидатуру Дмитрия Шукаловича в список тренеров национальной команды, поэтому чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков принял решение самостоятельно готовиться под руководством специалиста. Об этом Бабиков рассказал ТАСС.

Ранее СБР опубликовал списки спортсменов, попавших в состав групп подготовки сборной России на сезон-2023/24. Бабиков туда не попал. Позднее вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев заявил, что биатлонист сам отказался от централизованной подготовки.

"В первую очередь хотели продолжать работать с тренером, который работал с нами последние годы, - сказал Бабиков. - Его не хотели видеть в нашей команде в сборной, но мы понимаем, что в нашем возрасте нельзя просто течь по течению и говорить: ну, ладно, пусть так и будет. Пришлось принять такое решение, нисколько о нем не жалею".

В воскресенье сборная Башкортостана в составе Ильи Бурлакова, Бабикова, Александра Бабчина и Эдуарда Латыпова выиграла эстафетную гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени и завершится 19 сентября.