Биатлонист Бабиков рассказал о мотивации в отсутствие международных соревнований

Спортсмен назвал своим планом на сезон - стабильно выступать

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Биатлонист Антон Бабиков любит свою работу, поэтому ему удается сохранять мотивацию к выступлениям, несмотря на санкции Международного союза биатлонистов. Об этом он рассказал ТАСС.

"План на сезон - стабильно выступать, смотреть на свое самочувствие, анализировать свою деятельность, - рассказал Бабиков. - Глядя на конкуренцию сейчас, понимаешь, что если все будет складываться, то будут результаты. Мы просто любим свою работу, и, надеюсь, не зря ей столько времени уделяем".

"Я себя уже видел на Олимпиаде, поэтому почему бы еще раз не посмотреть на это? Главное продолжать тренироваться и реализовывать свой потенциал, а остальное от меня не зависит", - отметил биатлонист, рассуждая о перспективах выступить на Играх 2026 года.

В воскресенье сборная Башкортостана в составе Ильи Бурлакова, Бабикова, Александра Бабчина и Эдуарда Латыпова выиграла эстафетную гонку на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Соревнования завершатся 19 сентября.