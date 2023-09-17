Биатлонист Логинов заявил, что не ставит себе конкретных целей на сезон

Спортсмен пропустил большую часть сезона-2022/23 из-за проблем со здоровьем

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Двухкратный призер Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов не ставит себе никаких задач и целей после пропуска большей части прошлого сезона из-за проблем со здоровьем. Об этом Логинов рассказал журналистам.

"Из-за проблем со здоровьем пришлось пропустить большую часть сезона. Порядка пяти с половиной - шести месяцев я не тренировался вообще. Начиная тренироваться в этом году, никаких задач и целей не ставил перед собой, то есть старался просто прийти в хорошее хотя бы тренировочное русло - это для меня самое основное", - сказал Логинов.

Биатлонист отметил, что сейчас не готов много соревноваться на высоком уровне, две гонки, которые он провел на чемпионате России в Тюмени, были запланированы. "Я думаю, любой профессиональный спортсмен, наверное, должен ответить на этот вопрос да и должен видеть себя на Олимпиаде", - добавил Логинов, рассуждая о перспективах выступить на Играх 2026 года.

В воскресенье сборная Тюменской области в составе Евгения Гараничева, Александра Поварницына, Логинова и Вячеслава Малеева заняла второе место в эстафетной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Соревнования завершатся 19 сентября.