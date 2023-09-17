Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи"

Новым наставником команды назначили Александра Точилина

ТАСС, 17 сентября. Футбольный клуб "Сочи" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба "Сочи".

Хохлов возглавлял "Сочи" с апреля текущего года. Новым главным тренером команды назначен 49-летний Александр Точилин, который ранее был ассистентом Хохлова. Он также работал главным тренером сочинцев в сезонах-2018/19 и 2019/20.

"Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Сочи" идет на 12-м месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды 8 очков в 6 матчах. В группе А "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Сочи" занимает третье место с 4 очками в 3 играх.

Хохлову 47 лет, на посту главного тренера "Сочи" он провел 19 официальных матчей, в которых команда одержала 5 побед, потерпела 13 поражений и один раз сыграла вничью. Ранее он возглавлял молодежную (с 2013 по 2015 год и в 2017 году) и главную (2017-2019) команды московского "Динамо", краснодарскую "Кубань" (2015) и волгоградский "Ротор" (2021). Вместе с молодежной командой "Динамо" он дважды стал победителем чемпионата России (2014, 2015).

В период игровой карьеры Хохлов выступал за столичные ЦСКА, "Торпедо-Лужники", "Локомотив" и "Динамо", нидерландский ПСВ и испанский "Реал Сосьедад", вместе с "Локомотивом" он стал чемпионом (2004) и обладателем Суперкубка России (2005). В составе сборной России Хохлов провел 54 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, выступал на чемпионате Европы 1996 года и чемпионате мира 2002 года.