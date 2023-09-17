Биатлонист Латыпов заявил, что сохраняет надежду выступить на Олимпиаде

На данный момент российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Трехкратный бронзовый призер Олимпиад биатлонист Эдуард Латыпов не теряет надежды выступить на Играх в 2026 году. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы сейчас уже привыкли к такому исходу событий. В плане того, что мы тренируемся, бегаем на российских стартах, на Кубке Содружества, есть альтернативные соревнования, - сказал Латыпов. - Конечно, хочется бегать на международных стартах. Мы ждем того момента, шанса, что все разрешится. Тогда руководство будет принимать решение, как дальше действовать.

"На данный момент задача спортсменов - готовиться, не терять форму, трудиться. Надежда, конечно, всегда есть выступить на Олимпиаде, будем надеяться на лучшее", - заключил биатлонист.

В воскресенье сборная Башкортостана в составе Ильи Бурлакова, Антона Бабикова, Александра Бабчина и Латыпова выиграла эстафетную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международный союз биатлонистов после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.