Фигуристка Валиева назвала знаковой короткую программу на Олимпиаде

Во время Игр в Пекине стало известно, что в декабре 2021 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Короткая программа в олимпийском сезоне стала знаковой для фигуристки Камилы Валиевой. Об этом она рассказала журналистам после произвольной программы на контрольных прокатах.

"У каждой программы свой шарм. "Девочка на шаре" - перед вами был тоненький звонкий ребенок, который старался сделать все и как-то выдавать эмоции. У "Шторма" отдельный шарм. Особенное чувства у меня вызывает короткая программа в олимпийском сезоне - когда связываешь ее со своими моментами, своими переживаниями, то программа становится знаковой. Все программы у меня в душе".

Во время Олимпийских игр в Пекине стало известно, что Валиева может быть виновна в нарушении антидопинговых правил. Cпортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года, когда фигуристка уже завоевала золото в олимпийском командном турнире. Валиева также была допущена к участию в личных соревнованиях фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.