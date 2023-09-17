17 сентября, 15:23
Футбол в России

"Зенит" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Александр Демьянчук/ ТАСС
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Забитым мячом в дебютной игре за петербургский клуб отметился Вильсон Изидор

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 разгромили казанский "Рубин" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Забитыми мячами отметились Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59).

Изидор провел первый матч за "Зенит". 9 сентября петербургский клуб арендовал французского нападающего у московского "Локомотива". 3 сентября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Изидор самовольно покинул московский клуб. Футболист уехал во Францию, где без уведомления команды самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов, однако трансфер не состоялся.

"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков после 8 матчей и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 очко. В следующем туре "Зенит" 24 сентября примет "Локомотив".

"Рубин" потерпел второе поражение подряд. Казанская команда с 6 очками после 8 матчей располагается на 13-й строчке в таблице. В следующем туре "Рубин" 25 сентября на выезде сыграет с воронежским "Факелом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

8

5

3

0

18

12

3

9

2

"Зенит"

8

5

2

1

17

18

6

12

3

"Крылья Советов"

8

4

3

1

15

19

11

8

4

"Динамо"

8

4

3

1

15

16

13

3

5

"Урал"

8

4

2

2

14

8

8

0

6

"Спартак"

8

4

1

3

13

13

12

1

7

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

8

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

9

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

10

"Ахмат"

8

3

2

3

11

11

9

2

11

"Ростов"

8

2

2

4

8

10

16

-6

12

"Сочи"

8

2

0

6

6

8

12

-4

13

"Рубин"

8

1

3

4

6

9

18

-9

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

8

1

1

5

5

5

13

-8

16

"Балтика"

8

1

1

6

4

8

15

-7

  

Теги:
Российский футбол
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