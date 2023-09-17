"Зенит" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Забитым мячом в дебютной игре за петербургский клуб отметился Вильсон Изидор

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 разгромили казанский "Рубин" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Забитыми мячами отметились Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59).

Изидор провел первый матч за "Зенит". 9 сентября петербургский клуб арендовал французского нападающего у московского "Локомотива". 3 сентября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Изидор самовольно покинул московский клуб. Футболист уехал во Францию, где без уведомления команды самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов, однако трансфер не состоялся.

"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков после 8 матчей и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 очко. В следующем туре "Зенит" 24 сентября примет "Локомотив".

"Рубин" потерпел второе поражение подряд. Казанская команда с 6 очками после 8 матчей располагается на 13-й строчке в таблице. В следующем туре "Рубин" 25 сентября на выезде сыграет с воронежским "Факелом".