"Зенит" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 разгромили казанский "Рубин" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
Забитыми мячами отметились Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59).
Изидор провел первый матч за "Зенит". 9 сентября петербургский клуб арендовал французского нападающего у московского "Локомотива". 3 сентября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Изидор самовольно покинул московский клуб. Футболист уехал во Францию, где без уведомления команды самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов, однако трансфер не состоялся.
"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков после 8 матчей и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 очко. В следующем туре "Зенит" 24 сентября примет "Локомотив".
"Рубин" потерпел второе поражение подряд. Казанская команда с 6 очками после 8 матчей располагается на 13-й строчке в таблице. В следующем туре "Рубин" 25 сентября на выезде сыграет с воронежским "Факелом".
1
"Краснодар"
8
5
3
0
18
12
3
9
2
"Зенит"
8
5
2
1
17
18
6
12
3
"Крылья Советов"
8
4
3
1
15
19
11
8
4
"Динамо"
8
4
3
1
15
16
13
3
5
"Урал"
8
4
2
2
14
8
8
0
6
"Спартак"
8
4
1
3
13
13
12
1
7
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
8
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
9
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
10
"Ахмат"
8
3
2
3
11
11
9
2
11
"Ростов"
8
2
2
4
8
10
16
-6
12
"Сочи"
8
2
0
6
6
8
12
-4
13
"Рубин"
8
1
3
4
6
9
18
-9
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
8
1
1
5
5
5
13
-8
16
"Балтика"
8
1
1
6
4
8
15
-7