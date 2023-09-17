"Оренбург" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" со счетом 2:0 обыграли московский "Локомотив" в заключительном матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.
Забитыми мячами отметились Иван Башич (85-я минута) и Дмитрий Воробьев (90+4).
"Локомотив" прервал серию из четырех матчей без поражений в чемпионате России (две победы, две ничьих). Столичная команда с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В девятом туре "Локомотив" 24 сентября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".
"Оренбург" одержал вторую победу подряд и с восемью очками располагается на 11-й строчке в таблице. В следующем туре "Оренбург" 24 сентября на выезде сыграет с "Пари нижний Новгород".
1
"Краснодар"
8
5
3
0
18
12
3
9
2
"Зенит"
8
5
2
1
17
18
6
12
3
"Крылья Советов"
8
4
3
1
15
19
11
8
4
"Динамо"
8
4
3
1
15
16
13
3
5
"Урал"
8
4
2
2
14
8
8
0
6
"Спартак"
8
4
1
3
13
13
12
1
7
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
8
"Локомотив"
8
3
3
2
12
13
13
0
9
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
10
"Ахмат"
8
3
2
3
11
11
9
2
11
"Оренбург"
8
2
2
4
8
9
13
-4
12
"Ростов"
8
2
2
4
8
10
16
-6
13
"Сочи"
8
2
0
6
6
8
12
-4
14
"Рубин"
8
1
3
4
6
9
18
-9
15
"Факел"
8
1
1
5
5
5
13
-8
16
"Балтика"
8
1
1
6
4
8
15
-7