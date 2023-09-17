17 сентября, 18:00
Футбол в России

"Оренбург" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас и полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" со счетом 2:0 обыграли московский "Локомотив" в заключительном матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Забитыми мячами отметились Иван Башич (85-я минута) и Дмитрий Воробьев (90+4).

"Локомотив" прервал серию из четырех матчей без поражений в чемпионате России (две победы, две ничьих). Столичная команда с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В девятом туре "Локомотив" 24 сентября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".

"Оренбург" одержал вторую победу подряд и с восемью очками располагается на 11-й строчке в таблице. В следующем туре "Оренбург" 24 сентября на выезде сыграет с "Пари нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

8

5

3

0

18

12

3

9

2

"Зенит"

8

5

2

1

17

18

6

12

3

"Крылья Советов"

8

4

3

1

15

19

11

8

4

"Динамо"

8

4

3

1

15

16

13

3

5

"Урал"

8

4

2

2

14

8

8

0

6

"Спартак"

8

4

1

3

13

13

12

1

7

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

8

"Локомотив"

8

3

3

2

12

13

13

0

9

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

10

"Ахмат"

8

3

2

3

11

11

9

2

11

"Оренбург"

8

2

2

4

8

9

13

-4

12

"Ростов"

8

2

2

4

8

10

16

-6

13

"Сочи"

8

2

0

6

6

8

12

-4

14

"Рубин"

8

1

3

4

6

9

18

-9

15

"Факел"

8

1

1

5

5

5

13

-8

16

"Балтика"

8

1

1

6

4

8

15

-7

  

Теги:
Российский футбол
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