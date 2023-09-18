Второе поражение "Локомотива", приближение "Зенита" к лидерству. Итоги дня в РПЛ

Петербуржцы отстают от "Краснодара" на одно очко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Программа восьмого тура футбольной Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. Больше всего в этот день привлекли внимание поражение московского "Локомотива" от "Оренбурга" и победа петербургского "Зенита" над казанским "Рубином".

В заключительном матче тура "Локомотив" дома уступил "Оренбургу" со счетом 0:2. Игра была не очень продуктивной на опасные моменты, все решилось в концовке встречи. Первый тайм запомнился двумя эпизодами - попаданием на третьей минуте мяча в штангу ворот "Локомотива" после удара защитника "Оренбурга" Арсена Адамова и разорванной футболкой нападающего Артема Дзюбы на 32-й минуте. После борьбы с одним из футболистов "Оренбурга" у Дзюбы немного порвалась игровая футболка, нападающий так разозлился, что дорвал ее до конца около бровки, после чего получил новую.

Во втором тайме "Локомотив" выглядел опаснее, создав два момента, но забить не смог, это получилось сделать у "Оренбурга". На 84-й минуте Иван Башич получил мяч около штрафной и дальним ударом отправил его в сетку ворот. Второй гол получился более красивым и эффектным, нападающий "Оренбурга" Дмитрий Воробьев прошел с мячом к штрафной "Локомотива" и отправил его в верхний правый угол. "Локомотив" потерпел второе поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого железнодорожники в гостях уступили ЦСКА (1:4). "Оренбург" продолжил серию без поражений после не самого удачного старта, команда не уступает уже третий матч подряд (две победы, одна ничья).

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов предположил, что на игре команды сказалась пауза на матчи сборных, из московского клуба в разных национальных командах было задействовано девять футболистов. "Что касается матча, то надо поздравить соперников с победой, они сегодня играли лучше, - сказал Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - У нас, к сожалению, многие вещи не получались. Возможно, сказалась и пауза на сборные, поскольку мы достаточно недавно все собрались и какие-то игровые связи были нарушены. С одной стороны, была дилемма поставить футболистов, которые тренировались с нами, с другой стороны, есть ребята, которые вернулись из сборных, воссоединились с остальной командой. В матче было много ненужных вертикальных передач, которые не доходили до адресатов, мы упростили игру, что было не совсем нужно. Надо было положить мяч вниз и действовать более хладнокровно. Был определенный натиск во втором тайме, когда мы могли и должны были забивать, но, к сожалению, в контратаках получили голы в свои ворота. Не имеем права проигрывать дома, тем более если претендуем и декларируем, что хотим чего-то добиваться, такие поражения, естественно, очень болезненны".

Его коллега из "Оренбурга" Давид Деограсия отметил, что игра была тяжелой. "Но я очень рад победе, "Локомотив" является большим клубом Российской премьер-лиги, постарались удержать мяч первые минуты матча, но потом начали показывать свою игру. В итоге у нас получилось", - сказал Деограсия, комментарий которого приводит пресс-служба "Оренбурга". Защитник "Локомотива" Александр Сильянов отметил, что не знает, что происходит с командой. "В команде хорошая атмосфера, местами не везет, мы могли забить, но пропустили дурацкие голы, - сказал он журналистам. - У нас есть кому забивать, почему плохая реализация, не знаю. Мы пробуем разные варианты в обороне, не хватает одного опытного защитника, который будет следить за молодыми".

"Сухое" поражение от "Оренбурга" также помешало "Локомотиву" установить рекорд чемпионатов России по числу матчей с забитыми голами подряд. Железнодорожники забивали в каждой игре с ноября прошлого года, а именно в 22 матчах, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, который установил это достижение в 2003 году. "Локомотив" остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками, "Оренбург" набрал 8 очков и поднялся на 11-ю позицию. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с "Зенитом" 24 сентября, "Оренбург" в гостях в тот же день встретится с "Пари Нижний Новгород". На неделе пройдут матчи "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Локомотив" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 20 сентября, "Оренбург" на следующий день на своем поле примет воронежский "Факел".

"Зенит" приближается к лидерам

В другом матче дня чемпион последних пяти сезонов РПЛ "Зенит" на выезде разгромил казанский "Рубин" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59). Для Изидора этот мяч стал дебютным за "Зенит" в первом матче в составе команды. 9 сентября петербургский клуб арендовал французского нападающего у "Локомотива" с опцией обязательного выкупа. Изидору 23 года, он выступал за железнодорожников с января 2022 года, в составе команды он провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал победу хорошей и трудовой. "Хорошо начали игру, сумели забить быстрый гол, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - В первом тайме не так активно играли в атаке, как нам хотелось бы. Контроль был неплохой, но с большим количеством ошибок, которые позволяли сопернику оказывать давление на наши ворота. В чем "Рубин" силен - в стандартных положениях. Эти ауты и угловые - основная опасность для нас. В целом справились, за исключением небольших моментов, где сыграли не так, как нам хотелось бы. Во втором тайме смогли забить хорошие мячи: и в быстрой атаке, и после фланговой, достаточно цельная, хорошая и трудовая победа. Отмечать ее нет времени, уже через два дня следующая выездная игра на Кубок России. Будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу".

Его коллега из "Рубина" Рашид Рахимов высказал сомнения в правильности первого забитого мяча "Зенита". "Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели, там он был, - сказал он на пресс-конференции. - Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут они так часто быть в офсайде".

"Зенит" набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Краснодара" на один балл. "Рубин" с 6 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре петербургская команда дома сыграет с "Локомотивом" 24 сентября, "Рубин" днем позднее встретится на выезде с "Факелом". В Кубке России "Зенит" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" 20 сентября, "Рубин" в тот же день дома встретится с "Ростовом".

Также в воскресенье "Урал" на своем поле сыграл вничью с "Факелом" со счетом 0:0. Екатеринбургская команда с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, "Факел" располагается на предпоследней, 15-й позиции с 5 очками. В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с "Краснодаром" 24 сентября, воронежская команда днем позднее в гостях встретится с "Рубином". В Кубке России екатеринбургская команда на своем поле примет "Локомотив" 20 сентября, "Факел" днем позднее проведет выездной матч с "Оренбургом".

Программа восьмого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Динамо" дома сыграло вничью с "Пари НН" со счетом 1:1. 16 сентября ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (2:2), "Спартак" дома победил "Сочи" (1:0), "Ахмат" и "Краснодар" поделили очки в Грозном (1:1), а "Балтика" и "Ростов" - в Калининграде (2:2).