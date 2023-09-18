Тарпищев назвал абсолютно нормальным решение теннисиста Медведева сняться с двух турниров

Спортсмену нужно подготовиться к концовке сезона, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев принял правильное решение сняться с турниров во Франкфурте и Чжухае, ему надо готовиться к Итоговому турниру и ставшимся двум "Мастерсам". Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"После тяжелого US Open Медведев просто не готов еще к турнирам, и это абсолютно нормально - взять паузу, отдохнуть, - сказал Тарпищев. - Тем более он сделал, что должен был. По итогу сезона он сто процентов будет третьим в мире и никто его не сдвинет с этой позиций. Дане надо готовиться к концовке сезона - к "Мастерсам" и Итоговому турниру".

11 сентября Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open). После этого он снялся с выставочного турнира в германском Франкфурте, а также с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. В 2021 году Медведев выиграл US Open, а в составе российской команды стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Турниры серии "Мастерс" пройдут в Шанхае (4-15 октября) и Париже (30 октября - 5 ноября). Итоговый турнир ATP состоится с 12 по 19 ноября в Турине.