Адвокат гонщика Мазепина считает, что Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями

14 сентября орган постановил продлить санкции против россиянина еще на шесть месяцев, а Европейский суд юстиции обязал немедленно приостановить их действие

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, игнорируя постановления Европейского суда юстиции о приостановлении санкций в отношении российского гонщика Никиты Мазепина. Такое мнение ТАСС высказал адвокат спортсмена Аарон Басс.

"Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет четкие постановления председателя суда общей юрисдикции, это не что иное, как серьезнейший институциональный кризис, - сказал Басс. - И для какой цели? Только чтобы наложить санкции, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечен ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход".

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других чемпионатах. Совет ЕС не принял во внимание данное постановление и продлил санкции в отношении Мазепина еще на один семестр, после чего адвокаты российского гонщика подали еще одно заявление в Европейский суд юстиции. 31 июля Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, приостанавливающее санкции в отношении Мазепина. 14 сентября Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина еще на шесть месяцев, а Европейский суд юстиции обязал немедленно приостановить их действие.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС. 22 апреля агентство Канадиан Пресс сообщило, что Мазепин намерен добиться отмены введенных против него санкций со стороны Канады.

1 марта 2022 года Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ограничения для пилотов.