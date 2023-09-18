Чесноков считает, что никто из россиянок не попадет на Итоговый турнир WTA

В Итоговом турнире примут участие восемь спортсменок, набравшие наибольшее количество очков за сезон

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки вряд ли смогут отобраться на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Еще будут крупные турниры, где можно набрать много очков и залезть в "последний вагон", - сказал Чесноков. - Такие случаи бывали, когда теннисистки не очень здорово играли большую часть сезона, но концовку проводили блестяще. Если говорить о шансах россиянок, то [Дарья] Касаткина и [Людмила] Самсонова (17-я ракетка мира - прим. ТАСС) еще поборются, но я склонен к тому, что в этом году женский Итоговый турнир пройдет без нас".

В Итоговом турнире WTA примут участие восемь спортсменок, набравшие наибольшее количество очков за сезон. На данный момент лучшей из россиянок является Касаткина, она занимает 14-е место, набрав 2 240 очков. На восьмом месте идет представительница Туниса Онс Жабер (3 212 очков). На данный момент участие в соревнованиях гарантировали белоруска Арина Соболенко (8 210), Ига Свёнтек из Польши (6 905), американка Коко Гауфф (5 620) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (5 476).

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне.