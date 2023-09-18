Чесноков считает, что теннисисту Медведеву нужно сосредоточиться на крупнейших турнирах

Ранее россиянин снялся с турниров в Германии и Китае

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поступил разумно, снявшись с соревнований во Франкфурте и Чжухае, так как ему нужно сосредоточиться на крупнейших турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я считаю, что Медведев разумно поступил, пропустив эти турниры, - сказал Чесноков. - Впереди "Мастерсы" в Шанхае и Париже, потом Итоговый турнир, нужно сосредоточиться именно на них. Очков рейтинга у него уже и так много, на старте сезона он сделал отличный задел, потом дошел до полуфинала на Уимблдоне и финала на US Open, поэтому от пропуска турнира в Чжухае он ничего не потеряет".

11 сентября Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open). После этого он снялся с выставочного турнира в германском Франкфурте, а также с турнира ATP в китайском Чжухае.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. В 2021 году Медведев выиграл US Open, а в составе российской команды стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.