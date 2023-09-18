Непомнящий надеется, что в Тюмени будут проводиться турниры с участием ведущих шахматистов

В понедельник гроссмейстер провел сеанс одновременной игры на площадке промышленно-энергетического форума

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий, который провел сеанс одновременной игры на площадке промышленно-энергетического форума TNF, считает, что подобные форматы помогают популяризации шахмат. Непомнящий надеется, что в Тюмени в будущем будут проводиться турниры, которые привлекут ведущих шахматистов, такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах форума.

"Приятно, что [проявляется] внимание к шахматам. В целом, кажется, шахматы воспринимаются как допобразование для детей, как настольная игра, некий досуг. Но все-таки это спорт, хотелось бы, чтобы как к спорту было больше внимания, конечно. Мне кажется, что такие события работают на благо популяризации шахмат. Надеюсь, что в Тюмени [и дальше] будут проводиться уже турниры, на которые будут приезжать ведущие шахматисты", - сказал Непомнящий.

На площадке форума Непомнящий провел сеанс одновременной игры, участникам форума не удалось обыграть его. В рамках культурной программы в первый день работы площадки также состоялись литературные чтения с писателем Александром Цыпкиным, он прочитал участникам форума новые, неопубликованные произведения и фрагменты из уже хорошо известных зрителям рассказов. Состоялась лекция Героя Российской Федерации 116-го космонавта России, рекордсмена по длительности выхода в открытый космос в российском скафандре Александра Мисуркина. На площадке открыта выставка, посвященная 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, "Путь героев", она рассказывает историю открытия крупнейших залежей нефти в стране и в мире.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. метров, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.