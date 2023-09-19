Шахматист Артемьев получил британскую визу для участия в "Большой швейцарке"

Гроссмейстер рассказал, что весь процесс занял примерно полтора месяца

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Победитель командного чемпионата мира по шахматам 2019 года в составе сборной России Владислав Артемьев получил британскую визу для участия в турнире "Большая швейцарка". Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне дали визу, только вчера я получил паспорт. Никаких сложностей у меня не возникло, все прошло нормально. Процесс занял примерно полтора месяца", - сказал Артемьев.

"Большая швейцарка" является отборочным соревнованием к турниру претендентов. В этом году она пройдет с 25 октября по 5 ноября на острове Мэн.

Артемьеву 25 лет, он также становился чемпионом Европы по блицу (2018) и классическим шахматам (2019). В 2022 году он выиграл международный турнир по быстрым шахматам и блицу "Шахматные звезды", а также стал чемпионом России по быстрым шахматам.