19 сентября, 09:49
Шахматные турниры

Шахматист Артемьев получил британскую визу для участия в "Большой швейцарке"

Гроссмейстер рассказал, что весь процесс занял примерно полтора месяца

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Победитель командного чемпионата мира по шахматам 2019 года в составе сборной России Владислав Артемьев получил британскую визу для участия в турнире "Большая швейцарка". Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне дали визу, только вчера я получил паспорт. Никаких сложностей у меня не возникло, все прошло нормально. Процесс занял примерно полтора месяца", - сказал Артемьев.

"Большая швейцарка" является отборочным соревнованием к турниру претендентов. В этом году она пройдет с 25 октября по 5 ноября на острове Мэн.

Артемьеву 25 лет, он также становился чемпионом Европы по блицу (2018) и классическим шахматам (2019). В 2022 году он выиграл международный турнир по быстрым шахматам и блицу "Шахматные звезды", а также стал чемпионом России по быстрым шахматам. 

Теги:
Шахматные турниры
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