Ольховский отметил ценность победы теннисистки Кудерметовой над Бушар

Россиянка одержала победу в трех сетах в матче второго круга турнира в Мексике

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова допустила много ошибок в матче против канадки Эжени Бушар в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре, однако это делает ее победу более ценной. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу Кудерметовой. Россиянка совершила 52 невынужденные ошибки в матче.

"Вероника допустила довольно много ошибок. Но в Мексике непростые условия, там бывает очень трудно играть, - сказал Ольховский. - Бывает, что игрок много ошибается и выигрывает, тем ценнее становится победа. Главное здесь - результат, возможно, дальше уже будет проще".

Кудерметовой 26 лет, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Мексике относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет $2,79 млн. Действующим победителем турнира является американка Джессика Пегула.