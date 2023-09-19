19 сентября, 17:38
Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Мамедов выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе

EPA-EFE/ ANDREJ CUKIC
Шамиль Мамедов
© EPA-EFE/ ANDREJ CUKIC

В схватке за бронзу в весовой категории до 65 кг он победил иранца Рахмана Амузадхалили

БЕЛГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В схватке за бронзу в весовой категории до 65 кг Мамедов победил Рахмана Амузадхалили из Ирана со счетом 8:6.

Мамедову 22 года. Он завоевал медаль чемпионата мира впервые.

Мамедов завоевал четвертую медаль для российской команды на турнире. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг выиграл серебряную медаль.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. 

© Информационное агентство ТАСС
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