"Зенит" по пенальти обыграл "Ахмат" в матче Кубка России по футболу

Петербуржцы занимают второе место в группе С

ТАСС, 20 сентября. Петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл гронзненский "Ахмат" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти "Зенит" оказался сильнее - 4:2. Забитыми мячами в основное время в составе "Зенита" отметились Иван Сергеев (27-я и 33-я минуты) и Маттео Кассьерра (42). У "Ахмата" отличились Светослав Ковачев (4), Иван Олейников (14) и Владимир Ильин (69).

"Зенит" набрал 8 очков после 4 туров и занимает второе место в группе С. "Ахмат" с 4 очками располагается на третьей строчке. Лидирует калининградская "Балтика" (9 очков), последнее место занимают самарские "Крылья Советов" (3).

В следующем туре "Зенит" 3 октября примет "Балтику". "Ахмат" 4 октября на выезде сыграет с "Крыльями Советов".

В матче группы В "Ростов" обыграл казанский "Рубин" (1:1, 4:2 по пенальти). "Ростов" после четырех туров возглавил таблицу квартета, набрав 8 очков. Далее располагаются московский "Локомотив" (7 очков), екатеринбургский "Урал" (5) и "Рубин" (4).

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".