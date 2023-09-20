20 сентября, 18:53,
обновлено 20 сентября, 19:20
КХЛ

СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь"

Петр Ковалев/ ТАСС
Хоккеисты СКА Захар Бардаков и Валентин Зыков
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38, 52) и Александр Никишин (51). У проигравших отличился Илья Иванцов (11).

СКА прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате. 19 сентября главный тренер команды Роман Ротенберг сменил капитана команды - вместо Марата Хайруллина им стал Александр Кадейкин. Хайруллин получил роль ассистента капитана.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 6 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" с 7 очками в 7 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче СКА 23 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Северсталь" в тот же день примет магнитогорский "Металлург".

В других матчах игрового дня "Металлург" со счетом 2:1 по буллитам обыграл екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев" оказался сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4:2), ярославский "Локомотив" переиграл минское "Динамо" (4:1). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло подмосковный "Витязь" и вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

8

6

0

0

0

1

1

29-18

13

2

Динамо М

8

5

1

0

0

0

2

28-16

12

3

Локомотив

8

5

1

0

0

0

2

20-17

12

4

Сочи

8

4

1

0

0

0

3

25-23

10

5

Куньлунь РС

9

3

1

1

0

0

4

20-25

10

6

Спартак

8

4

0

0

0

1

3

28-27

9

7

Северсталь

7

3

0

0

0

1

3

26-26

7

8

ЦСКА

8

2

1

0

0

1

4

20-22

7

9

СКА

8

3

0

0

0

0

5

16-17

6

10

Динамо Мн

7

1

1

0

0

1

4

23-23

5

11

Витязь

9

0

0

1

0

1

7

15-34

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

9

5

1

1

0

1

1

27-20

15

2

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

3

Салават Юлаев

7

4

1

0

0

0

2

16-12

10

4

Авангард

6

3

2

0

0

0

1

19-13

10

5

Автомобилист

9

3

1

0

1

1

3

21-18

10

6

Лада

8

4

0

0

0

1

3

18-17

9

7

Трактор

8

4

0

0

0

1

3

17-19

9

8

Амур

7

2

0

1

1

0

3

17-19

9

9

Барыс

7

2

0

0

1

2

2

22-20

7

10

Сибирь

7

1

1

1

1

0

3

13-19

7

11

Адмирал

6

1

0

0

1

1

3

15-19

4

12

Нефтехимик

8

1

0

0

0

1

6

14-36

3

  

Теги:
КХЛ
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