СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь"

Встреча завершилась со счетом 4:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38, 52) и Александр Никишин (51). У проигравших отличился Илья Иванцов (11).

СКА прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате. 19 сентября главный тренер команды Роман Ротенберг сменил капитана команды - вместо Марата Хайруллина им стал Александр Кадейкин. Хайруллин получил роль ассистента капитана.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 6 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" с 7 очками в 7 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче СКА 23 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Северсталь" в тот же день примет магнитогорский "Металлург".

В других матчах игрового дня "Металлург" со счетом 2:1 по буллитам обыграл екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев" оказался сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4:2), ярославский "Локомотив" переиграл минское "Динамо" (4:1). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло подмосковный "Витязь" и вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 8 6 0 0 0 1 1 29-18 13 2 Динамо М 8 5 1 0 0 0 2 28-16 12 3 Локомотив 8 5 1 0 0 0 2 20-17 12 4 Сочи 8 4 1 0 0 0 3 25-23 10 5 Куньлунь РС 9 3 1 1 0 0 4 20-25 10 6 Спартак 8 4 0 0 0 1 3 28-27 9 7 Северсталь 7 3 0 0 0 1 3 26-26 7 8 ЦСКА 8 2 1 0 0 1 4 20-22 7 9 СКА 8 3 0 0 0 0 5 16-17 6 10 Динамо Мн 7 1 1 0 0 1 4 23-23 5 11 Витязь 9 0 0 1 0 1 7 15-34 3