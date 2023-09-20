СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38, 52) и Александр Никишин (51). У проигравших отличился Илья Иванцов (11).
СКА прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате. 19 сентября главный тренер команды Роман Ротенберг сменил капитана команды - вместо Марата Хайруллина им стал Александр Кадейкин. Хайруллин получил роль ассистента капитана.
Команда из Санкт-Петербурга набрала 6 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" с 7 очками в 7 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче СКА 23 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Северсталь" в тот же день примет магнитогорский "Металлург".
В других матчах игрового дня "Металлург" со счетом 2:1 по буллитам обыграл екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев" оказался сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4:2), ярославский "Локомотив" переиграл минское "Динамо" (4:1). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло подмосковный "Витязь" и вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции.
1
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
2
Динамо М
8
5
1
0
0
0
2
28-16
12
3
Локомотив
8
5
1
0
0
0
2
20-17
12
4
Сочи
8
4
1
0
0
0
3
25-23
10
5
Куньлунь РС
9
3
1
1
0
0
4
20-25
10
6
Спартак
8
4
0
0
0
1
3
28-27
9
7
Северсталь
7
3
0
0
0
1
3
26-26
7
8
ЦСКА
8
2
1
0
0
1
4
20-22
7
9
СКА
8
3
0
0
0
0
5
16-17
6
10
Динамо Мн
7
1
1
0
0
1
4
23-23
5
11
Витязь
9
0
0
1
0
1
7
15-34
3
1
Металлург
9
5
1
1
0
1
1
27-20
15
2
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
3
Салават Юлаев
7
4
1
0
0
0
2
16-12
10
4
Авангард
6
3
2
0
0
0
1
19-13
10
5
Автомобилист
9
3
1
0
1
1
3
21-18
10
6
Лада
8
4
0
0
0
1
3
18-17
9
7
Трактор
8
4
0
0
0
1
3
17-19
9
8
Амур
7
2
0
1
1
0
3
17-19
9
9
Барыс
7
2
0
0
1
2
2
22-20
7
10
Сибирь
7
1
1
1
1
0
3
13-19
7
11
Адмирал
6
1
0
0
1
1
3
15-19
4
12
Нефтехимик
8
1
0
0
0
1
6
14-36
3