Футболист "Пари НН" Трошечкин считает непоследовательным судейство в российских турнирах

Полузащитник заявил, что в сторону нижегородской команды судьи никогда не ошибались

ТАСС, 21 сентября. Трактовка схожих эпизодов судьями Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Фонбет - Кубка России часто является непоследовательной. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник "Пари Нижний Новгород" Александр Трошечкин.

19 сентября "Пари НН" дома со счетом 0:3 проиграл "Спартаку" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" кубка страны. 20 сентября генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в комментарии "Спорт-экспрессу" высказал недовольство судейством в матче.

"У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов три-четыре, судейство в матче повлияло на результат. До этого в игре "Ростова" и "Балтики" [в чемпионате России] был идентичный эпизод, когда [нападающий "Ростова" Егор] Голенков сбил соперника, не вмешался даже видеоассистент. В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Было пару эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу, но судьи трактовали все в пользу одной команды", - сказал Трошечкин.

"Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда, это странная тенденция", - добавил он.

"Пари НН" занимает 9-е место в таблице РПЛ, набрав 11 очков в 8 матчах. В Кубке России команда идет в группе D на последнем, четвертом месте с 2 очками в 4 играх.