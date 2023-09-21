В РУСАДА не раскрывают подробностей по делу "Толпара" из-за стандартов WADA

В апреле КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не раскрывает подробностей дела, связанного с антидопинговыми нарушениями игроков клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Об этом журналистам рассказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

"Пока не буду комментировать расследование. Мы рады, что РУСАДА проводит его не только своими силами, - сказала Логинова. - Тем более что речь идет о несовершеннолетнем спортсмене. Пока подробностей не раскрываем - существуют определенные стандарты WADA по процессам с участием несовершеннолетних спортсменов"

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. 25 августа телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.