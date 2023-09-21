Союз конькобежцев России не будет торопиться в вопросе перехода Семируннего

Спортсмен намерен выступать за сборную Польши

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России не будет торопиться с рассмотрением перехода в сборную Польши спортсмена Владимира Семируннего. Об этом ТАСС сообщил президент организации Николай Гуляев.

"Мы получили оригинал заявления Семируннего через представителя по доверенности, - сказал Гуляев. - Торопиться рассматривать мы не будем, у нас только что прошел исполком. Его должны еще сначала вывести из состава сборной".

Ранее стало известно о намерении Семируннего выступать за сборную Польши.

"Будут ли требовать от него возврата средств, затраченных на подготовку? Это может делать ЦСП (Центр спортивной подготовки - прим. ТАСС), но это было бы логично. Средства же потрачены", - добавил Гуляев.

Семируннему 20 лет. В 2022 году он стал чемпионом России по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров.