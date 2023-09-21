Запросивший российское гражданство боксер Джонсон проведет бой против американца Гаверна

Поединок пройдет 30 сентября в Набережных Челнах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский боксер Кевин Джонсон проведет поединок против соотечественника Джейсона Гаверна 30 сентября в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Джонсон 30 сентября проведет бой против Гаверна", - сказал Хрюнов.

Гаверн известен своими поединками против Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Всего на счету 46-летнего спортсмена 27 побед (12 нокаутом), 21 поражение и 4 ничьи. Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. Ранее Джонсон подал документы на получение российского гражданства.