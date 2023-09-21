В РФ работают над размещением дисциплин "Игр будущего" в российском сегменте интернета

Турнир пройдет в 2024 году в Казани

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. При подготовке к "Играм будущего" ведется работа над вопросом размещения дисциплин турнира в российском сегменте интернета в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на полях международного форума Kаzan Digital Week.

"Идет активное проектирование систем информационной безопасности для "Игр будущего". Первая составляющая - чтобы вообще все игры были размещены в российском сегменте интернета, потому что мы прекрасно понимаем, что игры, производители, издатели - это зарубежные компании. Если сейчас они доступны, то по щелчку пальцев аккаунт можно отключить, и игрок играть не сможет", - сказал Хайруллин, отметив, что вопрос решен практически по всем дисциплинам.

Второй вопрос, который необходимо решить, касается, по его словам, системы регистрации. "Ее тоже надо защищать. Потому что даже элементарно при DDos-атаках система перестает работать", - сказал Хайруллин.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка ИТ-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "ИТ-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.