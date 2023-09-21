Балахничев считает, что санкции в отношении российского спорта продлятся десять лет

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики отметил необходимость развития внутренних соревнований

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта продлятся не менее десяти лет, поэтому нужно активно развивать внутренние соревнования. Такое мнение во время круглого стола в Госдуме высказал бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.

"Мы много говорим о происходящем сегодня, но не сказали, как долго продлится эта ситуация, - сказал Балахничев. - Могу сказать, что она продлится не менее десяти лет. Нам надо готовиться к серьезной, не сиюминутной борьбе и думать не о том, пустят ли сейчас наших спортсменов на Олимпийские игры, а о том, что же будет происходить десять лет в Российской Федерации".

"Главной движущей идеей развития российского спорта были Олимпийские игры, но взамен национального движущего механизма инструмента у нас нет", - подчеркнул он, призвав брать пример с Китая, который активно развивает внутренние соревнования.

Балахничев считает МОК коммерческой организацией, которая благодаря многомиллиардным доходам контролирует подавляющее большинство международных спортивных федераций. "МОК везде расставил своих людей, в то время как наших представителей практически не осталось, защищать наши интересы нам нужно будет самим, отсюда. Они хорошо подготовились", - подчеркнул он.

В конце феврале прошлого года МОК рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Спустя год он призвал допускать их только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.