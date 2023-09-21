"Фенербахче" обыграл МБА и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 94:79 в пользу турецкой команды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Турецкий баскетбольный клуб "Фенербахче" со счетом 94:79 победил московский МБА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Москве.

Самым результативным игроком матча стал центровой турецкой команды Джонатан Мотли, набравший 21 очко. В составе МБА лучшим стал защитник Даниил Касаткин, на счету которого 15 очков.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит в Москве и завершится 24 сентября. В турнире также принимают участие казанский УНИКС, петербургский "Зенит", нижегородский "Пари Нижний Новгород", турецкий "Бешикташ", московский ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань". В прошлом году в Суперкубке Единой лиги ВТБ играли сербские "Партизан" и "Мега".

Турнир проходит в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит".