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Футбол в России

Футболист "Сочи" Джорджевич должен вернуться к тренировкам в течение 10 дней

Черногорский нападающий продолжает восстанавливаться от небольшого растяжения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Черногорский нападающий футбольного клуба "Сочи" Лука Джорджевич, восстанавливающийся после травмы, должен вернуться к тренировкам и играм в течение 10 дней. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Игорь Глушевич.

"Лука Джорджевич продолжает восстанавливаться от небольшого растяжения. Он должен вернуться к тренировкам и играм в течение 10 дней", - сказал Глушевич.

19 августа футболисты "Сочи" на своем поле разгромили "Ростов" со счетом 4:0 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги. Джорджевич отметился забитым мячом на 28-й минуте, но был заменен еще до перерыва из-за повреждения. С тех пор футболист не выходил на поле. 

Теги:
Российский футбол
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