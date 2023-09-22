Абдулаев завоевал золото в весовой категории до 60 кг на этапе Большого шлема по дзюдо

В финале он победил соотечественника Гамзата Заирбекова

ТАСС, 22 сентября. Россиянин Рамазан Абдулаев стал победителем этапа Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Баку.

В финале он победил соотечественника Гамзата Заирбекова.

Ранее Сабрина Гилязова (до 48 кг) завоевала бронзовую медаль турнира, победив сербку Милицу Николич в поединке за третье место.

Этап Большого шлема в Баку проходит с 22 по 24 сентября. В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.