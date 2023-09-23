Спортивный юрист обвинил WADA в "политике ослика и морковки" в отношении РУСАДА

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил, что Всемирное антидопинговое агентство выдвигает требования, которые РУСАДА не может выполнить самостоятельно

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводит в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "политику ослика и морковки", придумывая требования, которые организация не в состоянии выполнить самостоятельно. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что российское агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

"Дело в том, что WADA, за исключением, может быть, некоторых моментов, в целом не представила конкретные требования, по пунктам, исчерпывающий перечень, что конкретно нужно интегрировать из Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. Поэтому можно долго вносить поправки в действующее российское законодательство, и каждый раз WADA может не восстанавливать в правах РУСАДА, а выдвигать новые размытые аналогичные требования об интеграции Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. Тем самым со стороны WADA к РУСАДА продолжается политика ослика и морковки", - сказал Алексеев.

Юрист также подчеркнул, что WADA выдвигает национальному агентству требования, которые находятся вне его компетенции. "Вместе с тем в России уже сформировано одно из лучших в мире антидопинговое законодательство, и ранее WADA это признавало. В ряде стран, присоединившихся ко Всемирному антидопинговому кодексу, принадлежащих к различным правовым семьям, вообще вопросы антидопинга не регулируются законодательно, но к этим странам, их национальным антидопинговый агентствам WADA, за редким исключением, санкции не применяет. То есть налицо политика двойных стандартов", - отметил он.

"Между тем продолжать совершенствовать российское антидопинговое законодательство с учетом норм Всемирного антидопингового кодекса нужно, но если эти поправки будут способствовать конкретному прогрессу в борьбе с этим корнем зла современного спорта, а не будут декларативными и декоративными для удовлетворения в том числе политизированных и предвзятых претензий WADA", - подчеркнул Алексеев.

РУСАДА предоставили 21 день на устранение несоответствия или на обжалование решения. Если оно выступит в силу, WADA введет санкции - запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Статуса соответствия РУСАДА лишилось в 2019 году, организации необходимо было выполнить ряд условий для восстановления. Изменение законодательства - последний важный пункт на пути к достижению этой цели.