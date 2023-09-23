Врач рассказал, что Костомаров в общей сложности перенес 16 больших операций

К лечению олимпийского чемпиона в тайнах на льду было привлечено много специалистов

ТАСС, 23 сентября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в общей сложности перенес 16 больших операций, к его лечению было привлечено много специалистов. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин.

"К лечению Романа было привлечено очень много специалистов, лидеров в своей области. Мы были абсолютно честны перед Романом и его близкими, когда сообщили о том, что необходимо ампутировать стопы. Роман принял решение достойно. Шли этапные операции, сразу нельзя было проводить ампутацию всех конечностей. Всего было больших 16 операций, и каждую перевязку можно считать операцией", - рассказал Костин.

Врач также рассказал, как протекала болезнь, и отметил, что состояние Костомарова было критическим. "Его состояние было не просто тяжелым, оно было критическим и ухудшалось с каждым днем, - сказал Костин. - У Романа имелась не просто пневмония, которая привела к развитию сепсиса, а это самое тяжелое, что может быть, отказывают органы. Организм так реагирует на тяжелую инфекцию".

"У Ромы был обычный грипп, он с ним трудился, занялся самолечением, это привело к крайне тяжелому течению болезни. Говорят: если вы заболели - отлежитесь, сходите к врачу. А он пошел в баню больной, этого не стоило делать. Мы понимали, что классическая вентиляция легких не справляется, мы вынуждены были подключать ЭКМО, иначе мы бы потеряли Романа. Все попытки для спасения конечностей были предприняты, но, к сожалению, нам это не удалось. Легкие не работали, почки тоже были под вопросом", - добавил Костин.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы, после - пальцы обеих рук. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.