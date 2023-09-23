Дзюдоист Махмадбеков выиграл бронзовую медаль на этапе Большого шлема

В схватке за бронзу Махмадбеков победил соотечественника Данила Лаврентьева

ТАСС, 23 сентября. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков стал бронзовым призером этапа Большого шлема в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Баку.

В схватке за бронзу Махмадбеков победил своего соотечественника Данила Лаврентьева.

Махмадбекову 23 года. Он четыре раза побеждал на этапах Большого шлема. В нынешнем сезоне спортсмен выиграл золото на этапе в Астане.

Этап Большого шлема в Баку проходит с 22 по 24 сентября. В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.