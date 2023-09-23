Янчук назвал великолепной победу теннисиста Карацева над Марреем

Россиянин выиграл у бывшей первой ракетки мира во втором круге турнира ATP в китайском Чжухае

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей до сих пор остается великим и неуступчивым игроком, и россиянин Аслан Карацев одержал великолепную победу над ним в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в китайском Чжухае. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Карацева,

"Это великолепная, очень сильная победа. Несмотря на возраст и травмы, Энди Маррей является великим и неуступчивым игроком. Он продолжает бороться, и даже сейчас его обыграть очень сложно любому, поэтому хочется поздравить Аслана с этой победой. Это говорит о том, что сейчас он находится в хорошей форме", - сказал Янчук.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.